«Последнее королевство» — трейлер третьего сезона

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Вслед за тизером и датой выхода Netflix медлить не стал и опубликовал трейлер 10-серийного третьего сезона «Последнего королевства». Средневековая приключенческая драма по серии романов Бернарда Корнуэлла «Саксонские хроники» возвращается на телеэкраны 19 ноября.

События разворачиваются в эпоху правления Альфреда Великого (Дэвид Доусон), отвоевавшего английские земли у некогда захвативших их датских викингов. Утред (Александр Дреймон) — в детстве похищенный данами потомок благородного саксонского рода — оказывается в гуще битвы за судьбу древней Британии. Третий сезон станет новой главой в непрекращающейся войне молодой Англии за свою государственность.

Над сценарием продолжает работать Стивен Бутчард. Исполнительными продюсерами выступают Гарет Ним («Пустая корона»), Найджел Мэрчент и Элизабет Килгаррифф («Лютер»). Производством руководят Netflix и Carnival Films («Аббатство Даунтон»).