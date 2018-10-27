Все сцены секса на HBO будут сниматься под присмотром специалиста

Главный мировой поставщик сериального разврата — кабельный канал HBO — начинает расхлёбывать последствия движения #MeToo. Отныне все его проекты, в которых присутствуют эротические сцены (а таких, как мы понимаем, большинство) обзаведутся специальным надсмотрщиком — интимным координатором. Звучит как работа мечты.

«Игру престолов» это «счастье» обошло стороной, а вот порнодрама «Двойка» (положение обязывает) и грядущие «Хранители» уже успели обзавестись таким человеком — Алишей Родис. Она вычитывает сценарии и персонально беседует с каждым задействованным в интимном действе, детально объясняя, что и как нужно делать. Также она выявляет личные границы каждого, дабы убедиться, что все действительно согласны, и ничьи чувства задеты не будут. По сути это посредник между всеми членами команды и главный защитник актёров. По словам Родис, некоторые бедолаги годами пытаются развидеть секс-сцены, в которых вынуждены были участвовать.

Забавно, что окончательно протолкнула эту идею именно актриса сериала «Двойка» Эмили Мид, напрямую потребовав от продюсеров изменить существующие порядки. Мол, она на протяжении многих лет проглатывала обиду, чувство неловкости и все неудобства, лишь бы не разочаровывать работодателей. Девушка, которая снимается в подобных сценах с 16 лет, внезапно озаботилась тем, что подумают её будущие дети, увидев всё это.

Меж тем представители HBO поспешили всех успокоить: секса в сериалах меньше не станет, а откровенные сцены не станут менее пикантными, просто все участники процесса будут более удовлетворены. Ну всё, можно выдохнуть.