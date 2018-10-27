 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
КГ играет: Стрим бесконечности 4 BBC и Netflix одобрили съёмки «Дракулы» от Стивена Моффата и Марка Гэтисса Рецензия и отзывы на игру Shadow of the Tomb Raider Интервью и приветствие режиссёра «Тайной жизни пингвинов» Хироясу Исиды Кавер на главную песню «Тайной жизни пингвинов»
15
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Все сцены секса на HBO будут сниматься под присмотром специалиста

Главный мировой поставщик сериального разврата — кабельный канал HBO — начинает расхлёбывать последствия движения #MeToo. Отныне все его проекты, в которых присутствуют эротические сцены (а таких, как мы понимаем, большинство) обзаведутся специальным надсмотрщиком — интимным координатором. Звучит как работа мечты.

«Игру престолов» это «счастье» обошло стороной, а вот порнодрама «Двойка» (положение обязывает) и грядущие «Хранители» уже успели обзавестись таким человеком — Алишей Родис. Она вычитывает сценарии и персонально беседует с каждым задействованным в интимном действе, детально объясняя, что и как нужно делать. Также она выявляет личные границы каждого, дабы убедиться, что все действительно согласны, и ничьи чувства задеты не будут. По сути это посредник между всеми членами команды и главный защитник актёров. По словам Родис, некоторые бедолаги годами пытаются развидеть секс-сцены, в которых вынуждены были участвовать.

Забавно, что окончательно протолкнула эту идею именно актриса сериала «Двойка» Эмили Мид, напрямую потребовав от продюсеров изменить существующие порядки. Мол, она на протяжении многих лет проглатывала обиду, чувство неловкости и все неудобства, лишь бы не разочаровывать работодателей. Девушка, которая снимается в подобных сценах с 16 лет, внезапно озаботилась тем, что подумают её будущие дети, увидев всё это.

Меж тем представители HBO поспешили всех успокоить: секса в сериалах меньше не станет, а откровенные сцены не станут менее пикантными, просто все участники процесса будут более удовлетворены. Ну всё, можно выдохнуть.

15 Обсудить
Темы
 
Двойка
загрузка...
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Номинанты на премию «Золотой глобус»: Сериалы
 
Все сцены секса на HBO будут сниматься под присмотром специалиста
 
Новые сериалы 23–29 октября

Тоже интересно

 
Кино «Небоскрёб» — второй трейлер
 
Кино «Жажда смерти» — грайндхаус-трейлер без цензуры
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 242: План Кузьмина
 
Кино «Тёмная башня» — постеры и два тизера
 
Телеовощи. Выпуск 107: Дебилы с машиной времени
 
Кино Два отрывка из фильма «Охотники за привидениями»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Sony представила рекламный ролик PlayStation 4 Pro с вампирамиUbisoft, SIE Santa Monica и "Ходячие мертвецы" поздравили Rockstar с запуском Red Dead Redemption 2The Elder Scrolls VI - Bethesda о сроках выхода игрыNBA 2K Playgrounds 2 получила Хэллоуинское обновлениеFallout 76 - дизайнер геймпадов представил DualShock 4 в стиле игры Bethesda
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2018 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика