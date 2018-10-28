 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
КГ играет: Стрим бесконечности 4 Лучшее аниме лета 2018 года — голосование Дэйв Батиста мечтает улететь в далёкую-далёкую галактику «Звёздных войн» Amazon не хочет выпускать фильм Вуди Аллена из-за обвинений в изнасиловании Роскомнадзор может заблокировать «Яндекс.Видео» за пиратский контент
2
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Геи и им подобные заполоняют телеэкраны

ЛГБТ-сообщество наконец может быть довольно (если это в принципе возможно): в последнем телесезоне количество постоянных персонажей нетрадиционной ориентации в сериалах достигло рекордной отметки — 8,8 % от общего числа. К такому выводу пришёл ГЛААД (Альянс геев и лесбиянок против диффамации) в ежегодном исследовании Where we are on TV. В количественном выражении это 75 человек на широковещательных каналах, 120 — на кабельных и 75 — на стриминговых сервисах. А с учётом эпизодических ролей цифра увеличится в полтора раза.

Кроме того, удалось достичь расового и гендерного паритета. И в качестве вишенки на торте — 117 бисексуальных персонажей, 26 трансгендеров и 2 ВИЧ-положительных (это победа!). Впереди планеты всей по совокупности показателей ожидаемо оказались Netflix, The CW и кабельный канал FX.

Президент и генеральный директор ГЛААД Сара Кейт Эллис среди всех сериалов особенно выделила «Уилл и Грейс», «Как избежать наказания за убийство», «Супергёрл» и «Империю» за их инклюзивное повествование.

Эти сериалы своим успехом демонстрируют, что публика голодна до новых историй и точек зрения. Учитывая современную анти-ЛГБТ политику, персонажи на телевидении становятся как никогда важными для понимания и принятия людей нетрадиционной ориентации.

Также нельзя пройти мимо двух исторических для всего ЛГБТ-сообщества событий — премьеры драмы Райана Мёрфи «Притворство» о трансгендерах с ними же в главных ролях и появления первой супергероини-транса Нуры Нал (Мечтательницы) в «Супергёрл» в исполнении транссексуала Николь Мейнс. Год удался!

2 Обсудить
загрузка...
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Новые сериалы 25 сентября — 1 октября
 
Спустя десять лет ситком «Уилл и Грейс» возвращается с новым сезоном
 
Номинанты на премию «Золотой глобус»: Сериалы

Тоже интересно

 
Кино Подкаст на колёсах. Выпуск 47: «Бэтмен против Супермена»
 
Кино Режиссёр ископаемых фильмов считает, что вселенная Marvel скатилась
 
Кино Постер фильма «Джон Уик 2»
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Джейсон Борн»
 
Кино «Хроники хищных городов» — тизер
 
Кино Роберт Дауни-младший пришёл, Майкл Китон ушёл
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Обзор Mega Man 11Sekiro: Shadows Die Twice - FromSoftware о возможности пройти всю игру скрытноAtelier Lulua: The Scion of Arland - новая JRPG от Koei Tecmo официально анонсирована для PS4, Switch и PCWorld War 3 - стали известны стартовые продажи тактического шутераА PC-версия где? На Metacritic пользователи занижают оценку Red Dead Redemption 2
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2018 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика