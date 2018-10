Геи и им подобные заполоняют телеэкраны

ЛГБТ-сообщество наконец может быть довольно (если это в принципе возможно): в последнем телесезоне количество постоянных персонажей нетрадиционной ориентации в сериалах достигло рекордной отметки — 8,8 % от общего числа. К такому выводу пришёл ГЛААД (Альянс геев и лесбиянок против диффамации) в ежегодном исследовании Where we are on TV. В количественном выражении это 75 человек на широковещательных каналах, 120 — на кабельных и 75 — на стриминговых сервисах. А с учётом эпизодических ролей цифра увеличится в полтора раза.

Кроме того, удалось достичь расового и гендерного паритета. И в качестве вишенки на торте — 117 бисексуальных персонажей, 26 трансгендеров и 2 ВИЧ-положительных (это победа!). Впереди планеты всей по совокупности показателей ожидаемо оказались Netflix, The CW и кабельный канал FX.

Президент и генеральный директор ГЛААД Сара Кейт Эллис среди всех сериалов особенно выделила «Уилл и Грейс», «Как избежать наказания за убийство», «Супергёрл» и «Империю» за их инклюзивное повествование.

Эти сериалы своим успехом демонстрируют, что публика голодна до новых историй и точек зрения. Учитывая современную анти-ЛГБТ политику, персонажи на телевидении становятся как никогда важными для понимания и принятия людей нетрадиционной ориентации.

Также нельзя пройти мимо двух исторических для всего ЛГБТ-сообщества событий — премьеры драмы Райана Мёрфи «Притворство» о трансгендерах с ними же в главных ролях и появления первой супергероини-транса Нуры Нал (Мечтательницы) в «Супергёрл» в исполнении транссексуала Николь Мейнс. Год удался!