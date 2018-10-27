Телеовощи. Выпуск 254: В Одина, Тора и Вейпа

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Оценки
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Собрано $603 из $650
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Содержание
Оценки эпизодов
|00:19 —
|Благодарим наших спонсоров
|00:50 —
|Новости
|37:33 —
|«Сорвиголова» — 3x01—03 (премьера сезона)
|01:00:26 —
|«Утиные истории» — 2x01 (премьера сезона)
|01:03:52 —
|«Титаны» — 1x02
|01:16:45 —
|«Новобранец» — 1x03
|01:25:09 —
|«Судная ночь» — 1x08
|01:33:42 —
|«Джек Райан» — 1x07—08 (финал сезона)
|01:42:27 —
|«Призрак дома на холме» — 1x02
|01:52:13 —
|«Манускрипт всевластия» — 1x06
|01:59:29 —
|«Ты» — 1x07
|02:09:29 —
|«Нетипичный» — 2x06—10 (финал сезона)
|02:21:52 —
|«Приключения принца Флоризеля» — 1x01
|02:38:23 —
|«Бригада» — 1x01
|03:00:45 —
|«Вероника Марс» — 2x19 (впечатления Михаила)
|03:08:00 —
|«Тюдоры» — 1x03 (впечатления Ларисы)
|03:19:27 —
|«Дирк Джентли» — 1x03 (финал сериала, впечатления Льва)
|03:26:09 —
|«Звёздный путь» — 2x15 (впечатления Юрия)
|03:40:41 —
|Благодарим наших спонсоров
|Дополнительный контент для спонсоров на «Патреоне»
|00:16 —
|«Майянцы» — 1x08
|12:15 —
|«Хорошее место» — 3x05
|21:48 —
|«Булл» — 3x04—05
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