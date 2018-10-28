Новости сериалов — лучшее за неделю

Netflix обвиняют в расизме — определённая часть аудитории заявила о своей неудовлетворённости политикой потокового сервиса.

Все сцены секса на HBO будут сниматься под присмотром специалиста — чтобы никто не почувствовал себя оскорблённым или обиженным.

«Супердрэги» — трейлер без цензуры — комедийный анимационный сериал как предвестник апокалипсиса.

Спад шумихи в соцсетях может грозить закрытием «Джессике Джонс» и «Сорвиголове» — аналитики пытаются измерить зрительскую любовь количеством публикаций в социальных сетях.

«Бруклин 9-9» вернётся с шестым сезоном в январе — и лишится одного из основных персонажей.

Фэнтезийная комедия «Разочарование» Мэтта Гроунинга получила продление на третий и четвёртый сезоны — заказано производство двадцати свежих эпизодов.

Соавтор «Рика и Морти» готовит анимационный сериал для взрослых «Звёздный путь: Нижние палубы» — комедийный мультсериал расскажет о трудовых буднях космических техников.

Мартин Скорсезе уверен, что мог бы спасти сериал «Винил» от закрытия — по мнению режиссёра, проект требовал его пристального внимания.

Netflix оставил «Американского вандала» без третьего сезона — но у сериала уже есть несколько потенциальных покупателей.