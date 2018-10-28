Новости сериалов — лучшее за неделю

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Новости аниме — лучшее за неделю Игру Kingdom Hearts III озвучат актёры из «Холодного сердца», «Рапунцель» и «Пиратов Карибского моря» The Walking Dead: The Final Season оборвут на середине? Интервью и приветствие режиссёра «Тайной жизни пингвинов» Хироясу Исиды Кавер на главную песню «Тайной жизни пингвинов»
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Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
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