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«Орвилл» — тизер второго сезона космической драмеди Сета Макфарлейна

Телеканал FOX опубликовал свежий тизер второго сезона «Орвилла», обещающий эпические приключения и толику юмора. Фантастическая драмеди вернётся на телеэкраны с четырнадцатью свежими эпизодами 30 декабря.

События космической одиссеи разворачиваются в далёком будущем. Разношёрстная и не слишком дружная команда исследовательского звездолёта «Орвилл» бороздит просторы вселенной, а его экипаж на пару с начальством умудряется вечно попадать в опасные переделки.

Наравне с Макфарлейном в актёрский состав сериала входят Эдрианн Палики, Чад Л. Коулмэн, Скотт Граймз, Марк Джексон, Питер Мэкон, Пенни Джонсон Джеральд, Джей Ли, Джессика Зор и другие.

Помимо исполнения главной роли Макфарлейн является создателем и сценаристом проекта, а также входит в команду исполнительных продюсеров наряду с Брэнноном Брага, Дэвидом А. Гудманом, Джейсоном Кларком и Джоном Кассаром. Производством занимается 20th Century Fox Television.

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