Адам Скотт сыграет в ремейке культового эпизода «Сумеречной зоны»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Почти год назад потоковый сервис CBS All Access анонсировал третье возрождение антологии «Сумеречная зона». Во главе проекта поставили обладателя «Оскара» Джордана Пила («Прочь»).

Телесериал, созданный Родом Серлингом в 1959 году, представляет собой сборник теленовелл в жанре научной фантастики, фэнтези, ужасов, драмы и знаменит неожиданными сюжетными поворотами, а также умением заставить зрителя задуматься над поднимаемыми жизненными и философскими вопросами.

Как выясняется, новая итерация сериала, помимо собственных тем, замахнётся на классику. Первым делом авторы решили снять ремейк, наверное, самого известного эпизода «Сумеречной зоны» — «Кошмар на высоте 20 тысяч футов».

Переименованный в «Кошмар на высоте 30 тысяч футов» эпизод поведает историю страдающего боязнью летать человека (в оригинале его сыграл Уильям Шетнер), который во время полёта видит в иллюминаторе гремлина, пытающегося разрушить двигатель самолёта. В ремейке бороться с недоверием окружающих будет Адам Скотт («Парки и зоны отдыха», «Призраки»).

Также в новую антологию войдёт ремейк эпизода «Перемотка» (Rewind) из второго ребута «Сумеречной зоны» 2002 года. В нём сыграет Санаа Лэтэн («Чужой против Хищника»).

Вместе с Джорданом Пилом над перезапуском трудятся Марко Рамирес («Сыны анархии», «Сорвиголова») и Саймон Кинберг («Люди Икс: Апокалипсис», «Звёздные войны: Повстанцы»). Премьеру планируют на будущий год.