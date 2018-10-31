Анимационное фэнтези Castlevania обзавелось расширенным третьим сезоном

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Роскошный 8-серийный второй сезон анимационного сериала Castlevania только-только стартовал, но потоковый сервис Netflix не стал откладывать анонс в долгий ящик, официально объявив о продлении анимационного проекта на третий сезон, в который войдут 10 свежих эпизодов.

События мрачного средневекового фэнтези по культовой игре Dracula's Curse разворачиваются в 1476 году. Главный герой — предок охотника на вампиров Саймона Бельмонта по имени Тревор, единственный выживший из клана валашских изгнанников. Обзаведясь неожиданными союзниками, последний из легендарного рода продолжит славное дело своих предков, очищая Восточную Европу от полчищ кровососов.

Основных персонажей озвучивают Ричард Армитедж (Тревор Бельмонт), Грэм Мактавиш (Дракула), Джеймс Кэллис (Алукард) и Алехандра Рейносо (Сифа Белнадес). Во втором сезоне к ним присоединились Тео Джеймс (Гектор), Джейми Мюррей (Кармилла) и Адетокумбо Маккормак (Айзек).

Уоррен Эллис выступает сценаристом и исполнительным продюсером проекта наравне с Ади Шанкаром («Судья Дредд», The Punisher: Dirty Laundry, Venom: Truth in Journalism и Power/Rangers), Кевином Колдом и Фредом Сейбертом. За производство отвечает Frederator Studios.