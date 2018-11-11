Новые сериалы 12–18 ноября

На неделе зрителей ожидают четыре многосерийные премьеры. Потоковый сервис Netflix покажет первые сезоны мультсериала «Ши-Ра и Непобедимые принцессы» и комедии «Метод Комински», YouTube Premium презентует научно-фантастический триллер «Начало», а Showtime выпустит первый эпизод «Побега из Даннеморы».
Вторник, 13 ноября
анимация, приключения, фэнтези
В ролях Эйми Карреро, Карен Фукухара, ЭйДжей Мичалка, Маркус Скрибнер, Решма Шетти, Лоррейн Туссен
Создатель Ноэль Стивенсон
Это история о девочке-сироте по имени Адора, чья родина находится под гнётом злобного Хорда. Однажды она находит магический меч, который превращает её в легендарную принцессу-воина Ши-Ра. Вступив в битву со злом, она знакомится с другими волшебными принцессами и Сопротивлением, которое становится её новой семьёй.
Среда, 14 ноября
научная фантастика, триллер
В ролях Том Фелтон, Наталия Тена, Сен Митсуджи, Нора Арнезедер, Фрэйзер Джеймс, Филипп Кристофер
Создатель Мика Уоткинс
10-серийный научно-фантастический триллер рассказывает о группе незнакомцев, оказавшихся на одном космическом корабле, следующем к некой далёкой планете. Брошенные на произвол судьбы пассажиры должны довериться друг другу и сплотиться, чтобы выжить, но очень быстро понимают, что один из них — совсем не тот, за кого себя выдаёт.
драма
В ролях Конни Бриттон, Дилан Макдермотт, Таисса Фармига, Эван Питерс, Дэнис О’Харе, Джессика Лэнг
Создатель Райан Мёрфи, Брэд Фэлчак
Восьмой сезон антологии ужасов завершится десятым эпизодом Apocalypse Then. Кабельный канал FX продлил проект до десятого сезона ещё в августе.
Пятница, 16 ноября
комедия
В ролях Майкл Дуглас, Алан Аркин, Сара Бэйкер, Нэнси Трэвис, Дженна Линг Адамс, Кейси Томас Браун
Создатель Чак Лорри
Это полная забавных происшествий история о многолетней дружбе знаменитого голливудского преподавателя актёрского мастерства Сэнди Комински, в прошлом пережившего яркий, но короткий миг славы, и его многострадального агента Нормана.
боевик, драма, криминал
В ролях Педро Паскаль, Вагнер Моура, Бойд Холбрук, Рауль Мендез, Маноло Кардана, Маурис Компте
Создатель Крис Бранкато, Карло Бернард, Даг Миро, Аннаб Кан
События четвёртого сезона разворачиваются в Мексике 80-х, когда разрозненную сеть самопальных лабораторий и наркодилеров объединяет под своим началом картель Гвадалахары, возглавляемый Феликсом Гальярдо. Ответственным за расследование деятельности картеля назначают агента УБН Кики Камарену, недавно перебравшегося в Мексику с женой и сыном.
Воскресенье, 18 ноября
драма, криминал
В ролях Бенисио Дель Торо, Пол Дано, Патриция Аркетт, Бонни Хант, Эрик Ланж, Дэвид Морс
Создатель Бретт Джонсон, Майкл Толкин
Криминальная драма основана на реальных событиях, произошедших на севере штата Нью-Йорк летом 2015 года, когда двое осуждённых убийц Ричард Мэтт и Дэвид Суэтт умудрились сбежать из тюрьмы строгого режима. Помогла им в этом замужняя работница исправительного учреждения Тилли Митчелл (Патриция Аркетт), которая закрутила роман с обоими преступниками.