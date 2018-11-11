Новые сериалы 12–18 ноября

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10-серийный научно-фантастический триллер рассказывает о группе незнакомцев, оказавшихся на одном космическом корабле, следующем к некой далёкой планете. Брошенные на произвол судьбы пассажиры должны довериться друг другу и сплотиться, чтобы выжить, но очень быстро понимают, что один из них — совсем не тот, за кого себя выдаёт.