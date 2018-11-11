 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Рецензия и отзывы на игру Astro Bot Rescue Mission Новые игры ноября 2018: Hitman 2, Battlefield V, Spyro Reignited Trilogy, Darksiders III и Fallout 76 Deltarune — автор Undertale выпустил первую главу игры-наследника «Настоящий детектив» — трейлер третьего сезона с датой выхода Анимационное фэнтези Castlevania обзавелось расширенным третьим сезоном
1
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Новые сериалы 12–18 ноября

На неделе зрителей ожидают четыре многосерийные премьеры. Потоковый сервис Netflix покажет первые сезоны мультсериала «Ши-Ра и Непобедимые принцессы» и комедии «Метод Комински», YouTube Premium презентует научно-фантастический триллер «Начало», а Showtime выпустит первый эпизод «Побега из Даннеморы».

Вторник, 13 ноября

 
Премьера+
Netflix
Ши-Ра и Непобедимые принцессы She-Ra and the Princesses of Power

анимация, приключения, фэнтези

В ролях Эйми Карреро, Карен Фукухара, ЭйДжей Мичалка, Маркус Скрибнер, Решма Шетти, Лоррейн Туссен

Создатель Ноэль Стивенсон

Это история о девочке-сироте по имени Адора, чья родина находится под гнётом злобного Хорда. Однажды она находит магический меч, который превращает её в легендарную принцессу-воина Ши-Ра. Вступив в битву со злом, она знакомится с другими волшебными принцессами и Сопротивлением, которое становится её новой семьёй.

Видео

Среда, 14 ноября

 
Премьера+
YouTube Premium
Начало Origin

научная фантастика, триллер

В ролях Том Фелтон, Наталия Тена, Сен Митсуджи, Нора Арнезедер, Фрэйзер Джеймс, Филипп Кристофер

Создатель Мика Уоткинс

10-серийный научно-фантастический триллер рассказывает о группе незнакомцев, оказавшихся на одном космическом корабле, следующем к некой далёкой планете. Брошенные на произвол судьбы пассажиры должны довериться друг другу и сплотиться, чтобы выжить, но очень быстро понимают, что один из них — совсем не тот, за кого себя выдаёт.

Видео

 
Конец сезона8
FX
Американская история ужасов American Horror Story

драма

В ролях Конни Бриттон, Дилан Макдермотт, Таисса Фармига, Эван Питерс, Дэнис О’Харе, Джессика Лэнг

Создатель Райан Мёрфи, Брэд Фэлчак

Восьмой сезон антологии ужасов завершится десятым эпизодом Apocalypse Then. Кабельный канал FX продлил проект до десятого сезона ещё в августе.

Видео

Пятница, 16 ноября

 
Премьера+
Netflix
Метод Комински The Kominsky Method

комедия

В ролях Майкл Дуглас, Алан Аркин, Сара Бэйкер, Нэнси Трэвис, Дженна Линг Адамс, Кейси Томас Браун

Создатель Чак Лорри

Это полная забавных происшествий история о многолетней дружбе знаменитого голливудского преподавателя актёрского мастерства Сэнди Комински, в прошлом пережившего яркий, но короткий миг славы, и его многострадального агента Нормана.

Видео

 
Сезон4
Netflix
Нарки Narcos

боевик, драма, криминал

В ролях Педро Паскаль, Вагнер Моура, Бойд Холбрук, Рауль Мендез, Маноло Кардана, Маурис Компте

Создатель Крис Бранкато, Карло Бернард, Даг Миро, Аннаб Кан

События четвёртого сезона разворачиваются в Мексике 80-х, когда разрозненную сеть самопальных лабораторий и наркодилеров объединяет под своим началом картель Гвадалахары, возглавляемый Феликсом Гальярдо. Ответственным за расследование деятельности картеля назначают агента УБН Кики Камарену, недавно перебравшегося в Мексику с женой и сыном.

Видео

Воскресенье, 18 ноября

 
Премьера+
Showtime
Побег из Даннеморы Escape at Dannemora

драма, криминал

В ролях Бенисио Дель Торо, Пол Дано, Патриция Аркетт, Бонни Хант, Эрик Ланж, Дэвид Морс

Создатель Бретт Джонсон, Майкл Толкин

Криминальная драма основана на реальных событиях, произошедших на севере штата Нью-Йорк летом 2015 года, когда двое осуждённых убийц Ричард Мэтт и Дэвид Суэтт умудрились сбежать из тюрьмы строгого режима. Помогла им в этом замужняя работница исправительного учреждения Тилли Митчелл (Патриция Аркетт), которая закрутила роман с обоими преступниками.

Видео

1 Обсудить
Темы
 
Превью
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Народ требует отмены сериала про рабство от создателей «Игры престолов»
 
Аниме ЕВА-188: Катана в жопе
 
КиноИгры Джедай Дэйзи Ридли пробуется на роль Лары Крофт
 
Кино Сын Ридли Скотта снимет фильм про исторический каннибализм
 
Кино Промо-арт фильма «Трансформеры: Последний рыцарь»
 
Кино Спецэффекты продолжений «Аватара» стоимостью в миллиард
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
X018: Forza Horizon 4 - анонсировано первое крупное расширение для гоночного хитаТодд Говард: Starfield и The Elder Scrolls VI будут использовать проверенный годами движокTrine: Enchanted Edition вышла на Nintendo Switch, вторая и третья части на очередиTetris Effect - новая версия легендарной игры появилась на PlayStation 4, представлен релизный трейлерSpyro: Reignited Trilogy - опубликованы первые минуты каждой из частей обновленной трилогии
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2018 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика