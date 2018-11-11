Новости сериалов — лучшее за неделю

Disney и Lucasfilm готовят сериал о герое «Изгоя-один» Кассиане Андоре — многосерийный шпионский триллер расскажет о жизни капитана разведки до судьбоносной миссии.

«Куколка» Кэт Деннингс откроет для себя мир женщин — потоковый сервис Hulu заказал съёмки первого сезона.

Эндрю Линкольн сыграет в трёх фильмах по мотивам сериала «Ходячие мертвецы» — зомби-вселенная так просто не отпустит Рика Граймса.

Создатель сериала «Во все тяжкие» готовится к съёмкам фильма по мотивам — Винс Гиллиган уже написал сценарий полнометражки.

Нашлись исполнители главной роли в сериале «Болотная тварь» — Энди Бин сыграет титульного персонажа до превращения, а Дерек Мирс — после.

Мишель Йео в образе Филиппы Джорджиу может возглавить спин-офф «Звёздного пути: Дискавери» — по слухам, актриса ведёт переговоры об участии в сольном сериале.

Канал The CW перезапустит сериал «4400» — в планах снять осовремененный ремейк.

Глава Disney подтвердил запуск в разработку сериала про Локи — Том Хиддлстон гарантированно вернётся к исполнению партии злокозненного Лафейсона.

USA Network продлил сериал «Судная ночь» на второй сезон — 10-серийный триллер лидирует в рейтинговой сетке канала.