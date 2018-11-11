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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:
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Новые «Зачарованные» получили полный сезон от The CW

Никогда не отличавшийся разборчивостью The CW решил продолжить надругательство над зрительским мозгом и одарил остросоциальный ремейк «Зачарованные» девятью дополнительными эпизодами, доведя их общее количество в сезоне до 22.

Сериал, умудрившийся завоевать всеобщую ненависть ещё до старта, полностью оправдал ожидания. От разгромных отзывов критиков не спасло даже знамя феминизма в руках трёх сильных и независимых афро-латинок (кто их там разберёт). Так, издание New York Magazine вменяет ему отсутствие химии между актрисами, вымученные диалоги и неуклюжий лже-феминистский политический подтекст.

На волне шумихи состоявшаяся 14 октября премьера собрала у телеэкранов 1,52 млн зрителей, благо к четвертому эпизоду «незрячих» осталось меньше миллиона. Тем не менее средний показатель на текущий момент составляет 1,0 в демографической категории «18–49» и 2,7 млн человек с учётом отложенных просмотров на всех платформах. А это четвёртый результат среди всех сериалов телеканала (и вот тут уже явно маячит продление), что прискорбно.

Роли ведьм исполняют Мадлен Манток, Мелони Диас и Сара Джеффри. Авторы вакханалии — Дженни Урман, Джессика О'Тул и Эми Рардин.

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Темы
 
Зачарованные
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