Телеовощи. Выпуск 256: Сыграть ему на скрипке

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:12 —
|Благодарим наших спонсоров
|02:02 —
|Новости
|48:00 —
|Отвечаем на вопросы
|59:20 —
|«Возвращение домой» — 1x01—02 (премьера)
|01:06:59 —
|«Стартап» — 3x01 (премьера сезона)
|01:14:24 —
|«Сорвиголова» — 3x07—09
|01:28:12 —
|«Майянцы» — 1x10 (финал сезона)
|01:41:07 —
|«Судная ночь» — 1x10 (финал сезона)
|01:54:25 —
|«Манускрипт всевластия» — 1x08 (финал сезона)
|01:59:15 —
|«Призрак дома на холме» — 1x04—10 (финал сезона)
|02:12:53 —
|«Ты» — 1x09
|02:20:55 —
|«Приключения принца Флоризеля» — 1x03 (финал сериала)
|02:37:41 —
|«Бригада» — 1x03
|02:47:33 —
|«Тюдоры» — 1x05 (впечатления Ларисы)
|02:56:37 —
|«Звёздный путь» — 2x17 (впечатления Юрия)
|03:04:41 —
|«Легенды завтрашнего дня» — 3x02 (впечатления Юры и Льва)
|03:18:41 —
|«Вероника Марс» — 2x21 (впечатления Михаила)
|03:30:04 —
|Благодарим наших спонсоров
|Дополнительный контент для спонсоров на «Патреоне»
|00:23 —
|«Булл» — 3x07
|07:57 —
|«Рэй Донован» — 6x02
|14:16 —
|«Южный парк» — 22x06
|25:58 —
|«Утиные истории» — 2x03
|32:23 —
|«Хорошее место» — 3x07
|36:10 —
|«Смертельное влечение» — 1x02—04
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