Disney и Lucasfilm готовят сериал о герое «Изгоя-один» Кассиане Андоре

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Отныне «Мандалорец» не одинок. Disney и Lucasfilm планируют второй художественный сериал по вселенной «Звёздных войн». Об этом сегодня официально сообщил глава Disney Боб Айгер.

Главным героем многосерийной постановки выступит Кассиан Андор, с которым зрители познакомились в фильме «Изгой-один. Звёздные войны: Истории». Диего Луна вернётся в качестве исполнителя ведущей партии.

Возвращение во вселенную «Звёздных войн» — для меня особенное событие. Сохранилось очень много воспоминаний о той великолепной работе, которую нам довелось проделать вместе, и о сложившихся в процессе съёмок взаимоотношениях. У нас впереди фантастическое приключение, а этот новый захватывающий формат подарит нам возможность лучше раскрыть персонажа. Диего Луна, специалист по добыванию сверхважных чертежей

Многосерийный приквел «Изгоя-один», посвящённый приключениям Кассиана Андора, будет выходить на потоковом сервисе Disney+. Производственный процесс планируют запустить в следующем году. Нам обещают динамичный шпионский триллер, повествующий об отважных разведчиках Альянса повстанцев и их невероятных миссиях по возрождению надежды в галактике, страдающей от жестокости Империи.

На появление в сериале Джин Эрсо (Фелисити Джонс) рассчитывать, само собой, не приходится, зато высока вероятность возвращения напарника Кассиана — дроида K-2SO в исполнении Алана Тьюдика.