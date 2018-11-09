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Disney и Lucasfilm готовят сериал о герое «Изгоя-один» Кассиане Андоре Рецензия и отзывы на игру Red Dead Redemption 2 Showtime снимет продолжение «Ужасов по дешёвке» Ноль кадров в секунду. Выпуск 235: Инопланетная планета «Мирай из будущего» — премьера дублированного трейлера
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Первоисточник: www.joblo.com Прямая ссылка на новость:
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Disney и Lucasfilm готовят сериал о герое «Изгоя-один» Кассиане Андоре

Отныне «Мандалорец» не одинок. Disney и Lucasfilm планируют второй художественный сериал по вселенной «Звёздных войн». Об этом сегодня официально сообщил глава Disney Боб Айгер.

Главным героем многосерийной постановки выступит Кассиан Андор, с которым зрители познакомились в фильме «Изгой-один. Звёздные войны: Истории». Диего Луна вернётся в качестве исполнителя ведущей партии.

Возвращение во вселенную «Звёздных войн» — для меня особенное событие. Сохранилось очень много воспоминаний о той великолепной работе, которую нам довелось проделать вместе, и о сложившихся в процессе съёмок взаимоотношениях. У нас впереди фантастическое приключение, а этот новый захватывающий формат подарит нам возможность лучше раскрыть персонажа.

 
Диего Луна, специалист по добыванию сверхважных чертежей

Многосерийный приквел «Изгоя-один», посвящённый приключениям Кассиана Андора, будет выходить на потоковом сервисе Disney+. Производственный процесс планируют запустить в следующем году. Нам обещают динамичный шпионский триллер, повествующий об отважных разведчиках Альянса повстанцев и их невероятных миссиях по возрождению надежды в галактике, страдающей от жестокости Империи.

На появление в сериале Джин Эрсо (Фелисити Джонс) рассчитывать, само собой, не приходится, зато высока вероятность возвращения напарника Кассиана — дроида K-2SO в исполнении Алана Тьюдика.

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