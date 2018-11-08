Грант Моррисон поучаствует в экранизации собственного комикса «Незримые»

Знаменитый автор комиксов, писатель и сценарист Грант Моррисон («Хэппи!») на днях заключил контракт о сотрудничестве с Universal Cable Productions, согласно которому берётся создавать и продюсировать оригинальный контент для телевизионных каналов и цифровых платформ.

Одним из первых многосерийных проектов в рамках подписанного договора станет адаптация комикса «Незримые» (The Invisibles). События истории разворачиваются в 2020 году. В центре повествования — таинственная международная ячейка оккультных борцов за свободу, практикующих путешествия во времени, магию и не гнушающихся обычным оружием в деле спасения нашего мира от захватчиков из другого измерения.

Место будущему сериалу пока не подобрали.