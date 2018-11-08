 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Новые игры ноября 2018: Hitman 2, Battlefield V, Spyro Reignited Trilogy, Darksiders III и Fallout 76 Deltarune — автор Undertale выпустил первую главу игры-наследника Diablo Immortal — анонс мобильной MMO во вселенной популярного франчайза Warcraft III: Reforged — анонс обновлённой версии Warcraft III BBC America заказал комедийный триллер «Стража» по романам Терри Пратчетта
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Грант Моррисон поучаствует в экранизации собственного комикса «Незримые»

Знаменитый автор комиксов, писатель и сценарист Грант Моррисон («Хэппи!») на днях заключил контракт о сотрудничестве с Universal Cable Productions, согласно которому берётся создавать и продюсировать оригинальный контент для телевизионных каналов и цифровых платформ.

Одним из первых многосерийных проектов в рамках подписанного договора станет адаптация комикса «Незримые» (The Invisibles). События истории разворачиваются в 2020 году. В центре повествования — таинственная международная ячейка оккультных борцов за свободу, практикующих путешествия во времени, магию и не гнушающихся обычным оружием в деле спасения нашего мира от захватчиков из другого измерения.

Место будущему сериалу пока не подобрали.

+ Обсудить
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Аниме Новое аниме весны 2015 года
 
«Хэппи!» — трейлер
 
Сериал «Хэппи!» получил второй сезон

Тоже интересно

 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «мама!»
 
Кино Сказочные принцессы в духе «Мстителей»
 
КиноИгры «Варкрафт» идёт на рекорд в Китае
 
«Игра престолов» — второй трейлер седьмого сезона
 
Кино Трейлер и постер фильма «Ведьма из Блэр»
 
Кино «28 панфиловцев» — второй трейлер и постер
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Blizzard: Мы давно мечтали создать мобильную DiabloLeisure Suit Larry - Wet Dreams Don't Dry - состоялся релиз адвенчуры в SteamWarcraft III: Reforged - сравнение вступительного кинематографичного ролика ремастера и оригиналаНовая книга по Gears of War, возможно, указывает на дату выхода Gears 5Underworld Ascendant - духовный наследник Ultima Underworld обзавелся релизным трейлером
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2018 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика