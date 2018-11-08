Драма «Хорошее поведение» осталась без третьего сезона и нормальной концовки

И без того небогатый на годный контент кабельный канал TNT решил распрощаться с едва ли не лучшим сериалом из оставшихся — криминальной драмой «Хорошее поведение». История похождений обаятельной мошенницы-рецидивистки и не в меру привлекательного наёмного убийцы оборвалась на втором сезоне.

Уже успевшая набить оскомину причина — неудовлетворительные рейтинги: чуть менее 600 тысяч зрителей на эпизод и 0,16 в демографической категории «18–49». И хотя сериал прилично добирал с учётом отложенных просмотров, а критики отзывались о нём крайне положительно, от закрытия это не спасло.

Создатель драмы Чад Ходж крайне опечален и говорит, что мог бы написать об отношениях Летти и Хавьера еще добрых 500 эпизодов — настолько они прекрасны и уникальны.

Я горжусь созданием этой истории больше, чем каким-либо другим проектом в своей карьере. Последний эпизод второго сезона — это не конец. Летти и Хавьер где-то там… они живы, и их история продолжается. Чад Ходж, фанат № 1.

А президент TNT и TBS Кевин Рейлли пытается подсластить пилюлю и продолжает лить воду:

Не то чтобы я вижу для сериала возможность ещё нескольких сезонов, однако мы могли бы найти способ завершить его должным образом. Публика этого заслуживает. Прямо сейчас мы ничего не планируем, но определённые разговоры с продюсерами у нас были. Если удастся разрешить финансовые вопросы, мы что-нибудь придумаем. Кевин Рейлли, пустозвон со стажем.

Подобные разговоры ведутся уже добрых полгода, поэтому рассчитывать на результаты особо не стоит. Остаётся надеяться, что кто-то более дальновидный (и финансово состоятельный) приберёт к рукам самобытный проект.