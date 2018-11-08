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Брайан Крэнстон готов сняться в фильме по мотивам сериала «Во все тяжкие»

Киноверсия сериала «Во все тяжкие» продолжает обрастать не подтверждёнными подробностями.

Брайан Крэнстон, исполнитель роли Уолтера Уайта, во всеуслышание заявил, что готов вернуться, но:

Да, намечается кино по мотивам «Во все тяжкие». Но я даже сценария не читал, поэтому сказать ничего не могу. Если Винс Гиллиган меня попросит, то, разумеется, соглашусь. Он — гений.

А вот издание /Film уверено, что фильм станет прямым продолжением сюжета сериала и расскажет о дальнейшей судьбе Джесси Пинкмана — персонажа Аарона Пола. Пинкман — молодой человек, который занимался варкой метамфитаминов вместе с героем Крэнстона. И получил от этого совместного опыта только кучу проблем. Впрочем, окончание сериала позволяет развивать его персонажа. А у Крэнстона могут возникнуть с этим небольшие проблемы.

Съёмки фильма обещают начать в середине ноября. Гиллиган, создатель первоисточника, написал сценарий и лично режиссирует.

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