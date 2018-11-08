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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Netflix готовит мультсериал по «Тихоокеанскому рубежу» и аниме по «Видоизменённому углероду»

Потоковый сервис Netflix очень хочет окопаться на азиатском рынке: Японии, Тайване, Таиланде и Южной Корее.

Все знают, что азиаты любят свои странные мультики, поэтому специально для них сделают анимационный сериал «Тихоокеанский рубеж» и аниме «Видоизменённый углерод».

«Тихоокеанский рубеж» расширит мир двух первых художественных фильмов. Главные герои — мальчик-идеалист и его наивная сестра — управляют брошенным Егерем и преодолевают опасности в поисках своих родителей. Шоураннеры — Крэйг Кайл («Тор: Рагнарёк») и Грег Джонсон. Производством занимается компания Legendary Entertainment.

«Видоизменённый углерод» предложит больше приключений в том же научно-фантастическом мире, что и сериал. Будут изучены новые элементы мифологии. Над сценарием работает Даи Сато; анимационная студия Anima отвечает за рисовку.

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