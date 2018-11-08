Канал The CW перезапустит сериал «4400»

Телеканал The CW, словно заправский некромант, продолжает воскрешать давно почившие телепроекты. Очередь дошла до сериала «4400», который задумано возродить и переосмыслить. Научно-фантастическая драма Скотта Питерса и Рене Эчеваррии, стартовавшая на кабельном канале USA Network в 2004 году, продержалась в эфире четыре сезона.

Осовремененный ребут повествует о таинственным образом исчезнувших 4400 молодых землянах. Некоторые из пропавших сгинули давным-давно, с момента пропажи других не прошло и недели. Но однажды в 2019 году все они столь же невероятным образом возвращаются. Никто из них не постарел ни на день, а воспоминания о происходившем с ними отсутствуют. Всем 4400 вернувшимся придётся заново учиться жить в изменившемся за время их отсутствия мире, постепенно осознавая, что похищение совершенно невероятным образом изменило их.

Сценарием займутся соавтор оригинального сериала Крейг Суини и шоураннер перезапуска Тэйлор Элмор («Правосудие»). Производство берёт на себя CBS TV Studios.