Глава Disney подтвердил запуск в разработку сериала про Локи

В сентябре появились слухи, будто Marvel и Disney готовят несколько сериалов, посвящённых персонажам из супергеройской вселенной. До сих пор ни одна из сторон никак не комментировала эту информацию. Зато нынче сам Боб Айгер — глава Disney — заверил публику в том, что сериал о харизматичном антагонисте Локи появится на телеэкранах. Место прописки — потоковый сервис Disney+ (таково официальное название цифровой платформы).

И да, само собой, Том Хиддлстон вернётся к роли обаятельного асгардца. Пока это и всё, что доподлинно известно о будущем многосерийном проекте. Ни сюжетных подробностей, ни хронометража, ни количества эпизодов до поры не раскрывают.

А вот слухи о запуске сериала про Алую ведьму пока не подтвердились — об этом проекте Айгер не обмолвился ни словом.

Disney+ начнёт свою работу следующей осенью. За всеми совместными проектами Marvel и Disney для потокового сервиса обязался присматривать глава Marvel Studios Кевин Файги.