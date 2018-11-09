Кевин Дюран может сыграть злодея-ботаника в «Болотной твари»

Актёрский состав сериала «Болотная тварь» от DC Universe в скором времени может пополнить Кевин Дюран («Штамм»). Ходят слухи, будто актёр ведёт переговоры об участии в проекте на правах злодея.

Биолог Эбби Аркан (Кристал Рид) возвращается на родину в Хауму, штат Луизиана, чтобы исследовать зародившийся на местных болотах смертельный вирус. Девушка знакомится с учёным Алеком Холландом (Энди Бин), позже погибающим при трагических обстоятельствах. Погружаясь в пугающие тайны происходящего на болотах, Эбби начинает подозревать, что Алек не погиб, а пережил невероятное превращение.

Дюран может перевоплотиться в учёного-ботаника Джейсона Вудроу, в комиксах превратившегося в растение-гуманоид и взявшего себе имя Флороник Мен. Мутация стала результатов экспериментов доктора Вудроу и даровала ему умственный контроль над растениями.

В сериале снимаются Дерек Мирс, Мария Стэн, Джерил Прескотт, Дженнифер Билз, Вирджиния Мэдсен и Уилл Пэттон. Гари Доберман («Оно») и Марк Верхайден («Сорвиголова», «Эш против Зловещих мертвецов») выступают шоураннерами и сценаристами проекта. Первый эпизод снимет Лен Уайзман («Люцифер»). Все трое являются исполнительными продюсерами наряду с Джеймсом Ваном («Аквамен») и Майклом Клиаром. Производство руководят Atomic Monster и Warner Bros. Television. Премьера состоится в следующем году.