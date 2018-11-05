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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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«Куколка» Кэт Деннингс откроет для себя мир женщин

Потоковый сервис Hulu всерьёз положил глаз на Кэт Деннингс («Тор», «Тор 2: Царство тьмы») и дал добро на съёмки комедии «Куколка» от Марго Робби, где звезда «Двух девиц на мели» сыграет главную роль.

Сериал расскажет о молодой женщине (Деннингс), которую после продолжительных отношений бросил парень. Ей приходится заново открывать для себя мир женщин и женской дружбы, который прошёл мимо неё.

Сценарий напишет Джордан Уэйс. Режиссёрское кресло поделят Стефани Лэйн («Вице-президент», «Завучи») и Мэтт Спайсер («Взрослые игры»), за которым останется первый эпизод. Шоураннером проекта выступает Ира Унгерлейдер.

Сценарий словно открыл окно в мой мозг. Я невероятно вдохновлена окружающей нас звёздной командой, особенно Мэттом Спайсером у руля.

 
Кэт Деннингс, девушка выдающихся талантов.

Съёмки 10-серийного первого сезона начнутся в следующем году под контролем ABC Signature Studios.

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Куколка
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