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Эндрю Линкольн сыграет в трёх фильмах по мотивам сериала «Ходячие мертвецы»

Можно убрать Эндрю Линкольна из сериала «Ходячие мертвецы», но ещё можно снять с ним три телевизионных фильма после его ухода.

Как всегда, никто никуда не уходит. Канал AMC хочет снять целую трилогию про Рика Граймса. Съёмки первого фильма стартуют в 2019.

Скотт Гимпл, главный по контенту на AMC, утверждает, что это не обман или трюк (это всё вместе). Рик Граймс закончился на «Ходячих мертвецах», но история персонажа далека от завершения.

Фильмы осветят другой уголок мира зомби-апокалипсиса. Гимпл обещает продолжительную эпическую историю на протяжении многих лет. Фильмы будут показывать на AMC, но им обеспечат кинематографический размах.

В сольных приключениях Рика покажут хорошо знакомых персонажей и новых героев, которые, как надеются создатели, тоже станут любимчиками и не дадут «Мертвякам» загнуться, потому что в последнее время оригинальный сериал сильно проседает по рейтингам.

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