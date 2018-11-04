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Новые сериалы 5–11 ноября

Долгожданная передышка — на неделе обойдётся без премьер, зато сразу несколько сериалов завершат свои текущие сезоны. А ещё на телеэкраны вернётся парочка уже знакомых зрителю проектов. На кабельном канале HBO стартует второй сезон антологии «Комната 104», а потоковый сервис Amazon покажет второй сезон комедийного триллера «Патриот».

Вторник, 6 ноября

 
Конец сезона1
FX
Майянцы Mayans M.C.

драма, криминал

В ролях Джей Ди Пардо, Эдвард Джеймс Олмос, Сара Болджер, Клэйтон Карденас, Ричард Кебрал, Майкл Ирби

Создатель Курт Саттер

Десятый эпизод Cuervo/Tz'ikb'uul станет заключительным для первого сезона криминальной драмы Курта Саттера. Спин-офф «Сынов анархии» вернётся на экраны со вторым сезоном в следующем году — FX продлил сериал в начале октября.

Видео

 
Конец сезона1
USA Network
Судная ночь The Purge

ужасы, триллер

В ролях Гэбриэл Чаваррия, Ханна Эмили Андерсон, Джессика Гарза, Колин Вуделл, Рид Даймонд, Лили Симмонс

Создатель Джеймс Демонако

Первый сезон кровавого триллера завершится десятым эпизодом под названием A Nation Reborn. Планирует ли кабельный канал USA Network продление, пока неизвестно.

Видео

Среда, 7 ноября

 
Конец сезона13
FXX
В Филадельфии всегда солнечно It’s Always Sunny in Philadelphia

комедия

В ролях Чарли Дэй, Гленн Хоуертон, Роб Макэлхенни, Кэйтлин Олсен, Дэнни Де Вито, Мэри Элизабет Эллис

Создатель Роб Макэлхенни

Десятый эпизод Mac Finds His Pride завершит тринадцатый сезон комедийного сериала. В позапрошлом году проект получил от канала FXX продление сразу на два сезона и вернётся на экраны в следующем году.

Видео

Пятница, 9 ноября

 
Сезон2
Amazon
Патриот Patriot

комедия, триллер

В ролях Кёртвуд Смит, Майкл Чернус, Майкл Дорман, Терри О'Куинн

Создатель Стивен Конрад

Агент разведки Джон Тэвнер — меланхоличный парень, которому поручено предотвратить производство ядерного оружия в Иране. Дабы выполнить задание, Тэвнер вынужден прибегнуть к неофициальному прикрытию. Однако приступы ПТСР, некомпетентность федерального правительства и остальные трудности провоцируют провал за провалом и ставят под угрозу всю миссию главного героя. Во втором сезоне неприятности — отголоски прошлых ошибок — продолжают преследовать Тэвнера.

Видео

 
Сезон2
HBO
Номер 104 Room 104

драма, ужасы, триллер

В ролях Хьюго Армстронг, Дэйви-Блу, Мелони Диас, Джей Дюпласс, Вероника Фалькон, Адам Фостер

Создатель Марк Дюпласс, Джей Дюпласс

В центре комедийной антологии — гостиничный номер 104 в одном из множества самых обычных американских отелей и обилие разных жильцов, селившихся в нём в разное время.

Видео

Воскресенье, 11 ноября

 
Конец сезона1
Showtime
Шучу Kidding

трагикомедия

В ролях Джим Керри, Кэтрин Кинер, Джуди Грир, Фрэнк Ланджелла, Джастин Кирк, Тара Липински

Создатель Дэйв Холстейн

Первый сезон драмеди с Джимом Керри завершится десятой серией Some Day. В октябре кабельный канал Showtime продлил сериал на второй сезон.

Видео

 
Конец сезона1
Lifetime
Ты You

триллер

В ролях Пенн Бэджли, Элизабет Лейл, Лука Падован, Шэй Митчелл, Зак Черри, Николь Кан

Создатель Грег Берланти, Сэра Гэмбл

Десятая серия с красноречивым названием Bluebeard's Castle завершит первый сезон остросюжетной драмы. История о превратностях любви в июле получила продление на второй сезон.

Видео

 
Конец сезона5
TNT
Последний корабль The Last Ship

драма, боевик, фантастика

В ролях Рона Митра, Эрик Дэйн, Адам Болдуин, Трэвис Ван Винкл, Михаэлла Макманус, Алисса Диас

Ключевые фигуры Майкл Бэй, Джек Бендер

Десятый эпизод Commitment станет заключительным для пятого сезона и сериала. Кабельный канал TNT попрощался с проектом.

Видео

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