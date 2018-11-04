Новые сериалы 5–11 ноября

Долгожданная передышка — на неделе обойдётся без премьер, зато сразу несколько сериалов завершат свои текущие сезоны. А ещё на телеэкраны вернётся парочка уже знакомых зрителю проектов. На кабельном канале HBO стартует второй сезон антологии «Комната 104», а потоковый сервис Amazon покажет второй сезон комедийного триллера «Патриот».

Вторник, 6 ноября

Конец сезона 1 FX Майянцы Mayans M.C. драма, криминал В ролях Джей Ди Пардо, Эдвард Джеймс Олмос, Сара Болджер, Клэйтон Карденас, Ричард Кебрал, Майкл Ирби Создатель Курт Саттер Десятый эпизод Cuervo/Tz'ikb'uul станет заключительным для первого сезона криминальной драмы Курта Саттера. Спин-офф «Сынов анархии» вернётся на экраны со вторым сезоном в следующем году — FX продлил сериал в начале октября. Видео

Конец сезона 1 USA Network Судная ночь The Purge ужасы, триллер В ролях Гэбриэл Чаваррия, Ханна Эмили Андерсон, Джессика Гарза, Колин Вуделл, Рид Даймонд, Лили Симмонс Создатель Джеймс Демонако Первый сезон кровавого триллера завершится десятым эпизодом под названием A Nation Reborn. Планирует ли кабельный канал USA Network продление, пока неизвестно. Видео

Среда, 7 ноября

Конец сезона 13 FXX В Филадельфии всегда солнечно It’s Always Sunny in Philadelphia комедия В ролях Чарли Дэй, Гленн Хоуертон, Роб Макэлхенни, Кэйтлин Олсен, Дэнни Де Вито, Мэри Элизабет Эллис Создатель Роб Макэлхенни Десятый эпизод Mac Finds His Pride завершит тринадцатый сезон комедийного сериала. В позапрошлом году проект получил от канала FXX продление сразу на два сезона и вернётся на экраны в следующем году. Видео

Пятница, 9 ноября

Сезон 2 Amazon Патриот Patriot комедия, триллер В ролях Кёртвуд Смит, Майкл Чернус, Майкл Дорман, Терри О'Куинн Создатель Стивен Конрад Агент разведки Джон Тэвнер — меланхоличный парень, которому поручено предотвратить производство ядерного оружия в Иране. Дабы выполнить задание, Тэвнер вынужден прибегнуть к неофициальному прикрытию. Однако приступы ПТСР, некомпетентность федерального правительства и остальные трудности провоцируют провал за провалом и ставят под угрозу всю миссию главного героя. Во втором сезоне неприятности — отголоски прошлых ошибок — продолжают преследовать Тэвнера. Видео

Сезон 2 HBO Номер 104 Room 104 драма, ужасы, триллер В ролях Хьюго Армстронг, Дэйви-Блу, Мелони Диас, Джей Дюпласс, Вероника Фалькон, Адам Фостер Создатель Марк Дюпласс, Джей Дюпласс В центре комедийной антологии — гостиничный номер 104 в одном из множества самых обычных американских отелей и обилие разных жильцов, селившихся в нём в разное время. Видео

Воскресенье, 11 ноября

Конец сезона 1 Showtime Шучу Kidding трагикомедия В ролях Джим Керри, Кэтрин Кинер, Джуди Грир, Фрэнк Ланджелла, Джастин Кирк, Тара Липински Создатель Дэйв Холстейн Первый сезон драмеди с Джимом Керри завершится десятой серией Some Day. В октябре кабельный канал Showtime продлил сериал на второй сезон. Видео

Конец сезона 1 Lifetime Ты You триллер В ролях Пенн Бэджли, Элизабет Лейл, Лука Падован, Шэй Митчелл, Зак Черри, Николь Кан Создатель Грег Берланти, Сэра Гэмбл Десятая серия с красноречивым названием Bluebeard's Castle завершит первый сезон остросюжетной драмы. История о превратностях любви в июле получила продление на второй сезон. Видео