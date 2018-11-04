Новости сериалов — лучшее за неделю

Генри Кавилл в образе Геральта из сериала «Ведьмак» — зрителям дали возможность составить первое впечатление.

Геи и им подобные заполоняют телеэкраны — но до оптимального уровня репрезентативности, конечно, ещё далеко.

Сотрудники Netflix рассказали, как им работается в корпоративном аду — бывшие и нынешние работники делятся опытом и переживаниями.

Анна Шаффер сыграет чародейку Трисс Меригольд в «Ведьмаке» от Netflix — а партия Лютика досталась Джои Бэти.

Зимний солдат и Сокол могут получить собственный сериал — Себастиан Стэн и Энтони Маки вернутся к своим образам, но теперь уже на телеэкране.

Решающую битву восьмого сезона «Игры престолов» снимали несколько месяцев — сражение, судя по всему, растянется на целый эпизод.

«Настоящий детектив» — трейлер третьего сезона с датой выхода — криминальная антология возвращается в январе.

«Реальные упыри» — первые тизеры — американская телеверсия истории о живущих в современности вампирах стартует на FX весной.

Наоми Уоттс сыграет одну из главных ролей в приквеле «Игры престолов» — ей досталась роль аристократки с секретом.