Новости сериалов — лучшее за неделю

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Решающую битву восьмого сезона «Игры престолов» снимали несколько месяцев Ноль кадров в секунду. Выпуск 236: Консоль из травы Генри Кавилл в образе Геральта из сериала «Ведьмак» BBC и Netflix одобрили съёмки «Дракулы» от Стивена Моффата и Марка Гэтисса Рецензия и отзывы на дополнение Destiny 2: Forsaken
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Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
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Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
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