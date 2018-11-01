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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Анна Шаффер сыграет чародейку Трисс Меригольд в «Ведьмаке» от Netflix

Пока зрители отвлеклись на активное обсуждение внешнего вида новоявленного Геральта, которого играет Генри Кавилл, Netflix без лишней суеты объявил о доборе в актёрский состав первого сезона «Ведьмака». Список получился внушительный, а возглавили его Анна Шаффер («Гарри Поттер и Дары смерти»), получившая роль чародейки Трисс Меригольд, и Джои Бэти («Падение ордена»), который перевоплотится в барда Лютика.

Также в экранизации культовой фэнтези-саги Анджея Сапковского снимаются Имон Фаррен (Кагыр), Ларс Миккельсен (Стрегобор), Ройс Пьерресон (Истредд), Мацей Мусял (сир Лазло), Уилсон Раджу-Пухальте (Дара) и Наташа Кулзач (Торувьель).Первыми кастинг-лист сериала среди прочих пополнили Фрейя Аллан (Цири), Аня Чалотра (Йеннифер), Джоди Мэй (Каланте), Адам Леви (Мышовур), Бьёрн Хлинур Харальдссон (Эйст), Милли Брэйди (Ренфри) и Мими Ндивени (Фрингилья).

Лорен Шмидт Хиссрич («Сорвиголова») числится шоураннером, главным сценаристом и исполнительным продюсером сериала. Первый сезон режиссируют Алик Сахаров («Игра престолов»), Шарлотта Брандстром («Двойник») и Алекс Гарсиа Лопес («Сорвиголова»). Сапковский консультирует. Производство курируют Netflix и польская студия Platige Image. Съёмочная группа осела в Венгрии, производственный процесс запущен.

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Ведьмак
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