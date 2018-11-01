Анна Шаффер сыграет чародейку Трисс Меригольд в «Ведьмаке» от Netflix

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Пока зрители отвлеклись на активное обсуждение внешнего вида новоявленного Геральта, которого играет Генри Кавилл, Netflix без лишней суеты объявил о доборе в актёрский состав первого сезона «Ведьмака». Список получился внушительный, а возглавили его Анна Шаффер («Гарри Поттер и Дары смерти»), получившая роль чародейки Трисс Меригольд, и Джои Бэти («Падение ордена»), который перевоплотится в барда Лютика.

Также в экранизации культовой фэнтези-саги Анджея Сапковского снимаются Имон Фаррен (Кагыр), Ларс Миккельсен (Стрегобор), Ройс Пьерресон (Истредд), Мацей Мусял (сир Лазло), Уилсон Раджу-Пухальте (Дара) и Наташа Кулзач (Торувьель).Первыми кастинг-лист сериала среди прочих пополнили Фрейя Аллан (Цири), Аня Чалотра (Йеннифер), Джоди Мэй (Каланте), Адам Леви (Мышовур), Бьёрн Хлинур Харальдссон (Эйст), Милли Брэйди (Ренфри) и Мими Ндивени (Фрингилья).

Лорен Шмидт Хиссрич («Сорвиголова») числится шоураннером, главным сценаристом и исполнительным продюсером сериала. Первый сезон режиссируют Алик Сахаров («Игра престолов»), Шарлотта Брандстром («Двойник») и Алекс Гарсиа Лопес («Сорвиголова»). Сапковский консультирует. Производство курируют Netflix и польская студия Platige Image. Съёмочная группа осела в Венгрии, производственный процесс запущен.