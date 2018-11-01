«Мёртвое озеро» — трейлер восьмисерийного мистического триллера

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Телеканал ТВ3 обнародовал официальный трейлер восьмисерийного мистического триллера «Мёртвое озеро», над которым работает совместно с кинокомпанией «Медиаслово». Сериал в выдержанный в стилистике скандинавских детективов, снимали за полярным кругом.

Главный герой истории — страдающий от неизлечимой болезни московский следователь Максим Покровский (Евгений Цыганов), прибывший в заполярный городок Чангадан, чтобы раскрыть убийство дочери местного олигарха. Тело девушки найдено возле стелы на въезде в город, и внешние признаки указывают на ритуальное жертвоприношение. Поначалу под подозрение попадают местные шаманы, общающиеся с духом озера. Но, возможно, это лишь старательная имитация ритуала.

Помимо Цыганова в проекте задействованы Надежда Михалкова, Павел Табаков, Андрей Смоляков, Лев Прыгунов, Александр Робак, Полина и Ксения Кутеповы, Тимофей Трибунцев и другие. Срежиссировал сериал Роман Прыгунов («Духless», «Духless 2») по сценарию Романа Кантора («Хороший мальчик»).