Джейми Мюррей добавит огня унылому «Готэму»

Взрывоопасная Джейми Мюррей («Декстер», «Спартак: Боги арены») исполнит одну из ключевых партий в предстоящем пятом (и финальном) сезоне «Готэма». Ей досталась роль хранящей страшный секрет Терезы Уокер — нового заклятого врага Джима Гордона (Бен Маккензи). Другие детали пока не раскрываются, и в комиксах нет персонажа с таким именем.

Чуть раньше на пятый сезон подписался ещё один антагонист: Шейн Уэст («Никита», «Салем») сыграет Эдуардо Дорранса — старого армейского приятеля Гордона. Судя по фамилии, он будет иметь самое непосредственное отношение к небезызвестному Бэйну.

Премьера заключительного 10-серийного сезона состоится 3 января 2019 года.

А пока «Готэм» приближается к логическому и неизбежному концу, набирает обороты ещё один приквел истории о Бэтмене —«Пенниуорт» от кабельного канал Epix. Вслед за Джеком Бэнноном, Беном Элдриджем и Паломой Фэйт к драме о верном и пока относительно юном дворецком Брюса Уэйна присоединился Джейсон Флеминг («Карты, деньги, два ствола», «Вий»). И он тоже будет злодеем.