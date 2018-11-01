Джош Уайтхаус сыграет одну из ключевых ролей в приквеле «Игры престолов»

Приквел «Игры престолов», судя по упоминаниям в блоге отца литературного первоисточника Джорджа Р. Р. Мартина получивший название «Долгая ночь», обзавёлся исполнителем одной из ключевых мужских ролей. Это пока мало кому известный Джош Уайтхаус («Полдарк»), присоединившийся к недавно возглавившей кастинг-лист проекта Наоми Уоттс. Детали его персонажа держатся в секрете.

Сюжетные подробности до сих пор не раскрываются, но известно, что действие развернётся за тысячи лет до основных событий саги, на закате легендарной Эры Героев, когда мир людей постепенно погружался в ледяную тьму. Предыстория прольёт свет на трагедию «рождения» белых ходоков, события из жизни первых Старков и важнейшие тайны ушедшей великой эпохи.

Сценарий пилота Мартин написал в соавторстве с киносценаристом и шоураннером проекта Джейн Голдман («Звёздная пыль», «Kingsman: Секретная служба»). Оба числятся в команде исполнительных продюсеров наряду с Винсом Джерардисом и Дэниелом Зелманом. За производство отвечает The Paint Hall. Съёмки пилота должны были стартовать в конце октября в Белфасте.