«Страну радости» Стивена Кинга превратят в сериал

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Одно за другим произведения Стивена Кинга уверенно прокладывают себе путь на малые экраны. Вот и кабельный канал Freeform запустил в разработку многосерийную экранизацию романа мастера ужасов под названием «Страна радости» (Joyland).

Главный герой мистического триллера — студент по имени Девин Джонс, на летних каникулах решивший подработать в парке развлечений «Страна радости». Там он узнаёт о местной легенде — призраке девушки Линды Грей, убитой в парке четыре года назад. После того как один из приятелей Девина переживает встречу с этим призраком, главный герой решает сам расследовать нераскрытое убийство.

Сценарий пилота напишут Крис Пенья («Девственница Джейн») и Сайрус Наурасте («Гавайи 5.0»); они также значатся исполнительными продюсерами сериала.