«Реальные упыри» — первые тизеры

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В мае кабельный канал FX дал добро на съёмки 10-серийных «Реальных упырей» — телеребута одноимённого мокьюментари, столь полюбившегося критикам и зрителям. А на днях в сети появились первые тизеры, демонстрирующие фирменный юмор оригинальной постановки. Ролики подтверждают примерную дату выхода — премьера состоится весной 2019-го.

Комедийный сериал рассказывает о не совсем обычных буднях проживающих под одной крышей вампиров разной степени древности. События разворачиваются в современном Нью-Йорке.

В проекте задействованы Даг Джонс, Кайван Новак, Мэтт Берри, Натасия Деметриу, Харви Гильен, Бини Фелдштейн, Джейк Макдорман и Марк Прокш.

Авторы полнометражного оригинала активно поучаствовали в создании пилота: серию снял Тайка Вайтити по сценарию Джемейна Клемента; оба числятся в команде исполнительных продюсеров.

Первый тизер:

И второй: