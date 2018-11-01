«Реальные упыри» — первые тизеры

В мае кабельный канал FX дал добро на съёмки 10-серийных «Реальных упырей» — телеребута одноимённого мокьюментари, столь полюбившегося критикам и зрителям. А на днях в сети появились первые тизеры, демонстрирующие фирменный юмор оригинальной постановки. Ролики подтверждают примерную дату выхода — премьера состоится весной 2019-го.
Комедийный сериал рассказывает о не совсем обычных буднях проживающих под одной крышей вампиров разной степени древности. События разворачиваются в современном Нью-Йорке.
В проекте задействованы Даг Джонс, Кайван Новак, Мэтт Берри, Натасия Деметриу, Харви Гильен, Бини Фелдштейн, Джейк Макдорман и Марк Прокш.
Авторы полнометражного оригинала активно поучаствовали в создании пилота: серию снял Тайка Вайтити по сценарию Джемейна Клемента; оба числятся в команде исполнительных продюсеров.
Первый тизер:
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И второй:
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