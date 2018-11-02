«Настоящий детектив» — трейлер третьего сезона с датой выхода

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал HBO выкатил полноценный трейлер третьего сезона «Настоящего детектива» с датой выхода. Мрачная криминальная антология вернётся на телеэкраны 13 января.

События третьей телеглавы разворачиваются в окрестностях курортного городка Озарк. История развивается в трёх временных линиях. Расследованием жестокого преступления в центре окутанного тёмными тайнами региона занимаются детективы Уэйн Хэйс (Махершала Али) и Роланд Уэст (Стивен Дорфф).

Помимо Дорффа и Али в третьем сезоне задействованы Скут Макнэйри, Кармен Эджого, Мэми Гаммер, Сара Гадон, Эмили Нельсон и Рэй Фишер.

Шоураннером и сценаристом выступает автор проекта Ник Пиццолатто; он же числится его режиссёром наряду с Джереми Солнье («Зелёная комната») и Дэниелом Сакхаймом («Игра престолов», «Американцы»). Вдобавок Сакхайм и Пиццолатто значатся исполнительными продюсерами наряду с Мэттью Макконахи, Вуди Харрельсоном и Кэри Фукунагой.