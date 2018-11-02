«Ши-Ра и Непобедимые принцессы» — трейлер с новой датой выхода

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Совместный анимационный проект Netflix и DreamWorks Animation Television «Ши-Ра и Непобедимые принцессы» обзавёлся вторым трейлером и сменил дату выхода. Первый сезон ребута культового приключенческого фэнтези 80-х выйдет 13 ноября.

Прогрессивная часть человечества наверняка возрадуется тому факту, что персонажи в новой версии мультсериала менее сексуализированы, а в истории появляются представители ЛГБТ-сообщества.

Главная героиня истории — юная сирота по имени Адора (озвучивает Эйми Карреро), чья родина страдает под гнётом злобного Хорда. Однажды девушка находит магический меч, который превращает её в легендарную принцессу-воина Ши-Ра. Вступив в битву со злом, Адора знакомится с другими волшебными принцессами и участниками Сопротивления, которые становятся её новой семьёй.

Сценаристом и шоураннером анимационного проекта выступает Ноэль Стивенсон — автор комиксов Lumberjanes и Nimona; она же числится в команде исполнительных продюсеров наравне с Чаком Остином («Вселенная Стивена»).