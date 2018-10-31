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Генри Кавилл в образе Геральта из сериала «Ведьмак»

Вот он, Геральт во плоти по версии Netflix. Потоковый сервис опубликовал первый промо-арт к «Ведьмаку» с участием исполнителя титульной роли Генри Кавилла, а в «Твиттере» поделился видеороликом, демонстрирующим охотника на нечисть в движении.

Литературным первоисточником для сериала служит культовая фэнтези-сага Анджея Сапковского об охотнике за монстрами Геральте из Ривии, странствующем по миру в поисках заказов на чудовищ, которых он берётся убивать за соответствующую плату. Помимо Кавилла в главный актёрский состав зачислены Фрейя Аллан (Цири) и Аня Чалотра (Йеннифер).

Шоураннером сериала числится Лорен Шмидт Хиссрич («Сорвиголова»). Среди режиссёров первого сезона Алик Сахаров («Игра престолов»), Шарлотта Брандстром («Двойник») и Алекс Гарсиа Лопес («Сорвиголова»(/tv/daredevil/)). В исполнительных продюсерах наряду с Шмидт Хиссрич выступают Томаш Багиньский, Яреко Савко, Шон Дэниел и Джейсон Браун. Сапковский консультирует. Производство на контроле у Netflix и польской студии Platige Image. Съёмки будут проходить в Восточной и Центральной Европе. Премьера состоится в следующем году.

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