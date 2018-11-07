Создатель сериала «Во все тяжкие» готовится к съёмкам фильма по мотивам

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Моду на телевизионные фильмы решил поддержать сериал «Во все тяжкие». Съёмки начнутся в середине ноябре и пройдут в Нью-Мексико. Похоже, нам не покажут «новый уголок мира», действие развернётся в тех же декорациях.

Говорят, хотя без официальных подтверждений, что Винс Гиллиган — исполнительный продюсер и создатель сериала — написал сценарий и срежиссирует кино.

Студия Sony всё ещё не знает, что получится в итоге. Если полнометражное кино, то его могут запустить в прокат; если минисериал, то его постараются продать какому-нибудь каналу или потоковому сервису.

Разумеется, такому проекту нужны звёзды сериала: Брайан Крэнстон и Аарон Пол. Но вроде бы скоро с ними должны подписать контракты. Зато точно вернутся продюсеры Марк Джонсон и Мелисса Бернштайн, которые работают вместе с Гиллиганом над «Лучше звоните Солу».

Оригинальный сериал рассказывал свои истории на протяжении пяти сезонов и очень быстро стал телевизионным феноменом; ещё у него есть успешный приквел — уже упомянутый «Сол».