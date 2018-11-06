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Экранизация сериала «Дедвуд» собрала всех оригинальных актёров

Производство вестерна «Дедвуд» по мотивам одноимённого культового сериала стартовало ещё в июле этого года. Но к съёмкам приступили только сейчас; видимо, всё время потратили на сбор актёров из оригинального шоу.

Итак, к своим ролям вернутся Иэн Макшейн, Тимоти Олифант, Молли Паркер, Пола Малькомсон, Джон Хоукс, Анна Ганн, Дэйтон Калли, Брэд Дуриф, Робин Вайгерт, Уильям Сандерсон, Ким Диккенс, Уильям Эрл Браун и Джеральд Макрейни.

Создатель «Дедвуда» Дэвид Милч написал сценарий и ещё один ветеран сериала — Даниэль Минахан — занимается режиссурой.

Все главные герои соберутся вместе, чтобы отпраздновать великое событие: Южная Дакота официально становится штатом. Ну а дальше всё как обычно в вестернах: старые конфликты разгораются с новой силой, дружеские отношения проходят испытания на прочность и былые раны вновь открываются; всё это на фоне новых реалий.

Кино должно выйти в 2019-м. Никто не говорит, где именно состоится премьера — на канале HBO или в кинотеатрах.

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