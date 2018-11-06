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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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«Ты — воплощение порока» — трейлер пятого сезона с датой выхода

Кабельный канал FXX опубликовал трейлер пятого сезона «Ты — воплощение порока» и заодно объявил дату его премьеры. Заключительная часть комедийного сериала стартует 9 января.

Многосерийный ромком повествует о молодом британском писателе Джимми (Крис Гир) — эгоисте и нарциссе, наслаждавшемся холостяцкой жизнью в солнечном Лос-Анджелесе, пока не повстречал циничную красотку Гретхен (Ая Кэш), не привыкшую связывать себя узами примерных отношений. Молодые люди влюбились, но откровенно признаться себе и друг другу в том, что между ними всё до безобразия серьёзно, их не заставит даже собственная свадьба.

Наряду с Гиром и Кэш в основной состав пятого сезона входят Десмин Боргес и Кетер Донохью, играющие лучших друзей нестандартной парочки. За сценарий по-прежнему отвечает шоураннер и исполнительный продюсер сериала Стивен Фолк («Косяки»). Производственный процесс курирует FX Productions.

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