Кэри Фукунага поработает над сценарием телеверсии «Исследователей» Джо Данте

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Студия Paramount Television надумала снять телевизионную версию кинокартины «Исследователи» (Explorers), вышедшей на экраны в 1985 году. Сценарий пилота напишут Кэри Фукунага («Маньяк») и Дэвид Лоури («Странный ангел»). Авторы поработают вместе над сценарием и энциклопедией научно-фантастического сериала. Вдобавок один из них срежиссирует пилотный эпизод, буде проект доживёт до этой стадии.

Полнометражный оригинал, снятый Джо Данте, повествует о юном поклоннике кинофантастики 50-х, который видит один и тот же яркий, запоминающийся сон о каком-то странном устройстве. Зарисовав увиденное, главный герой показывает рисунок своему другу-вундеркенду. Заручившись помощью третьего приятеля, мальчишки из подручного хлама сооружают по этому чертежу космический корабль. На основе сюжетной завязки из фильма будет строиться телевизионная версия «Исследователей».

Фукунага и Лоури также входят в команду исполнительных продюсеров потенциального сериала наряду с Хейден Кисслинг, Джеймсом Джонстоном, Тоби Хальбруксом и Эриком Люком.