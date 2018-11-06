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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Кэри Фукунага поработает над сценарием телеверсии «Исследователей» Джо Данте

Студия Paramount Television надумала снять телевизионную версию кинокартины «Исследователи» (Explorers), вышедшей на экраны в 1985 году. Сценарий пилота напишут Кэри Фукунага («Маньяк») и Дэвид Лоури («Странный ангел»). Авторы поработают вместе над сценарием и энциклопедией научно-фантастического сериала. Вдобавок один из них срежиссирует пилотный эпизод, буде проект доживёт до этой стадии.

Полнометражный оригинал, снятый Джо Данте, повествует о юном поклоннике кинофантастики 50-х, который видит один и тот же яркий, запоминающийся сон о каком-то странном устройстве. Зарисовав увиденное, главный герой показывает рисунок своему другу-вундеркенду. Заручившись помощью третьего приятеля, мальчишки из подручного хлама сооружают по этому чертежу космический корабль. На основе сюжетной завязки из фильма будет строиться телевизионная версия «Исследователей».

Фукунага и Лоури также входят в команду исполнительных продюсеров потенциального сериала наряду с Хейден Кисслинг, Джеймсом Джонстоном, Тоби Хальбруксом и Эриком Люком.

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