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Радиоспектакль Marvel «Росомаха: Долгая ночь» получит второй сезон

В наш век, когда космические корабли Fox бороздят Большой театр Disney, объединяющая оба бренда компания Marvel умудряется неплохо лавировать в потоке. Закончив киноисторию Росомахи, она нашла мутанту Логану новое пристанище — радиоспектакль.

Аудиосериал в форме подкаста «Росомаха: Долгая ночь» (Wolverine: The Long Night), созданный Marvel и порталом Stitcher, вышел в сентябре и имел такой успех, что второй сезон был делом техники. Новая глава радиопостановки получила подзаголовок «Потерянный след» (Wolverine: The Lost Trail). К главной роли вернётся Ричард Армитедж (Castlevania).

Финал «Долгой ночи» вынуждает героя сменить холодное уединение Аляски на шумные улицы тёплой Луизианы. С Оружием Х на хвосте, Логан рвёт когти в Новый Орлеан, где его бывшая любовь Морин, а также десятки других людей и мутантов пропали без вести. Взяв след, он отправляется в долину местной реки, где орудуют банды байкеров, каджуны и мощный мутант Джейсон Вингард по прозвищу Mastermind. Мистика, колдунства и кровь прилагаются.

Во втором сезоне компанию Ричарду Армитеджу составят Билл Ирвин («Легион») в роли Джейсона Вингарда и Билл Хек («Баллада Бастера Скраггса») в роли мутанта Гамбита. Блэр Браун («Оранжевый — хит сезона») сыграет некую Бонни Роуч.

Производственная команда вернётся в полном составе. Премьеру обещают зимой 2019-го.

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Росомаха: Долгая ночь
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