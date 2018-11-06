 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Решающую битву восьмого сезона «Игры престолов» снимали несколько месяцев BBC America заказал комедийный триллер «Стража» по романам Терри Пратчетта «Мирай из будущего» — премьера дублированного трейлера Съёмки «Стражей галактики 3» перенесены на 2021 год? Red Dead Redemption 2 — релизный трейлер
3
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Академия смерти» — второй трейлер и дата выхода

Сериал «Академия смерти» по одноимённому комиксу Рика Ремендера и Уэса Крэйга от Image Comics наконец-то обзавёлся датой премьеры и в довесок получил второй трейлер. Первый эпизод выйдет на кабельном канале Syfy 16 января.

Главный герой истории — бездомный подросток Маркус Лопес, зачисленный в элитную частную школу, куда отправляют на обучение своих детишек сливки криминального мира. В окружении жестоких сверстников и типичных подростковых проблем Маркусу очень нелегко сохранять верность собственным моральным принципам.

В основном актёрском составе числятся Бенедикт Вонг (мастер Лин), Бенджамин Уодсворт (Маркус), Лана Кондор (Сайя), Мария Габриела де Фария (Мария), Люк Тенни (Уилли), Лиам Джеймс (Билли) и Майкл Дюваль (Чико).

Шоураннером проекта выступает Адам Таргум («Банши»). Первый эпизод срежиссировал Ли Толанд Кригер («Леденящие душу приключения Сабрины») по сценарию Ремендера и Майлза Фелдсотта. Авторы комикса входят в команду исполнительных продюсеров наряду с Джо и Энтони Руссо («Мстители: Война бесконечности»). Производство контролируют Sony Pictures TV и Universal Cable Prods.

3 Обсудить
Темы
 
Видео Академия смерти
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Академия смерти» — ролик о создании
 
«Академия смерти» — трейлер
 
Экранизация комикса «Академия смерти» ушла на Syfy

Тоже интересно

 
«Титаны» — второй трейлер
 
Кино «Черновик» — финальный трейлер
 
Кино «Изгой-один. Звёздные войны: Истории» — второй трейлер на русском
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 242: План Кузьмина
 
«Черепашки-ниндзя» возвращаются на телеэкраны в обновлённом виде
 
Кино Трейлер фильма «Садако против Каяко»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Mother Russia Bleeds - кровавый двухмерный экшен про СССР выйдет на SwitchАнонс Diablo Immortal ударил по Activision Blizzard - акции падаютAtomic Heart - разработчики поделились новым роликомОбзор материнской платы ASUS ROG MAXIMUS X FORMULAВ сети появились патентные изображения новых VR-контроллеров Sony
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2018 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика