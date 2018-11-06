«Академия смерти» — второй трейлер и дата выхода

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Сериал «Академия смерти» по одноимённому комиксу Рика Ремендера и Уэса Крэйга от Image Comics наконец-то обзавёлся датой премьеры и в довесок получил второй трейлер. Первый эпизод выйдет на кабельном канале Syfy 16 января.

Главный герой истории — бездомный подросток Маркус Лопес, зачисленный в элитную частную школу, куда отправляют на обучение своих детишек сливки криминального мира. В окружении жестоких сверстников и типичных подростковых проблем Маркусу очень нелегко сохранять верность собственным моральным принципам.

В основном актёрском составе числятся Бенедикт Вонг (мастер Лин), Бенджамин Уодсворт (Маркус), Лана Кондор (Сайя), Мария Габриела де Фария (Мария), Люк Тенни (Уилли), Лиам Джеймс (Билли) и Майкл Дюваль (Чико).

Шоураннером проекта выступает Адам Таргум («Банши»). Первый эпизод срежиссировал Ли Толанд Кригер («Леденящие душу приключения Сабрины») по сценарию Ремендера и Майлза Фелдсотта. Авторы комикса входят в команду исполнительных продюсеров наряду с Джо и Энтони Руссо («Мстители: Война бесконечности»). Производство контролируют Sony Pictures TV и Universal Cable Prods.