Нашлись исполнители главной роли в сериале «Болотная тварь»

Сериал «Болотная тварь» от DC Universe наконец-то обзавёлся исполнителями ведущей партии — актёрский состав телеэкранизации одноимённого комикса возглавили Энди Бин («Власть в ночном городе») и Дерек Мирс («Сонная Лощина»), которым придётся сыграть главного героя Алека Холланда и его модифицированную версию — ту самую Болотную тварь. Последний будет перевоплощаться в персонажа с помощью специального костюма, призванного отобразить чудовище на экране максимально естественно.

В начале истории биолог Эбби Аркан в исполнении Кристал Рид возвращается на родину в Хауму, штат Луизиана, чтобы исследовать зародившийся на местных болотах смертельный вирус. Девушка знакомится с учёным Алеком Холландом, позже погибающим при трагических обстоятельствах. Однако погружаясь в невероятные и пугающие тайны происходящего на болотах, Эбби начинает подозревать, что Алек не погиб, а пережил невероятное превращение.

В сериале также задействованы Мария Стэн, Джерил Прескотт, Дженнифер Билз, Вирджиния Мэдсен и Уилл Пэттон.

Гари Доберман («Оно») и Марк Верхайден («Сорвиголова», «Эш против Зловещих мертвецов») выступают шоураннерами и сценаристами проекта. Первый эпизод снимет Лен Уайзман («Люцифер»). Все трое выступают исполнительными продюсерами наряду с Джеймсом Ваном («Аквамен») и Майклом Клиаром. За производство отвечают Atomic Monster и Warner Bros. Television. Премьера запланирована на следующий год.