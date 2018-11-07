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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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USA Network продлил сериал «Судная ночь» на второй сезон

Кабельный канал USA Network даровал сериалу «Судная ночь» второй сезон. Телевизионный спин-офф одноимённого кинофранчайза задумывался как 10-серийный мини-сериал, но повышенное зрительское внимание к проекту сделало своё дело — решено продолжать историю и ещё глубже исследовать мифологию вселенной.

На данный момент «Судная ночь» возглавляет рейтинговую таблицу канала. За неделю количество просмотров каждого эпизода добирается до отметки 2,3 млн, из которых 1,2 млн приходятся на ключевую возрастную категорию «18–49 лет».

События кровавого триллера разворачиваются в альтернативной реальности, иллюстрируя традиции Судных ночей: раз в году в тоталитарных США на 12 часов разрешены любые преступления. В центре повествования — группа американских горожан, чьи судьбы неожиданным образом пересекаются в одну из таких страшных ночей. Каждый из них сталкивается со своим прошлым, и проходит вынужденную проверку на прочность, которая выявит, как далеко человек готов зайти, чтобы выжить.

Сценарист и режиссёр полнометражного франчайза Джеймс Демонако написал сценарий первого сезона и выступил его исполнительным продюсером вместе с давним коллегой Себастьеном Лемерсье и шоураннером сериала Томасом Келли. Также к проекту приложили руку Джейсон Блум, Майкл Бэй, Брэд Фуллер и Эндрю Форм. Производство контролируют студия Blumhouse Television и компания Universal Cable Productions.

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Судная ночь
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