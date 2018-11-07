Телеканал NBC отказал сериалу «Грёзы» во втором сезоне. Подобное решение вряд ли вызвало удивление у тех, кто следил за рейтингами проекта. Стартовавшая в конце мая фантастическая драма оказалась наименее популярной среди всех остальных летних проектов канала в этом году. Каждый эпизод в премьерный вечер вместе с повтором собирал у экранов не более 2,1 млн человек.

Мара (Сара Шахи) — бывший переговорщик, а ныне профессор колледжа, специализирующаяся в области психологии межличностных отношений. Бывший начальник (Деннис Хейсбёрт) обращается за помощью к главной героине, когда несколько пользователей, погрузившихся в виртуальную реальность, отказываются возвращаться в настоящий мир. Задача Мары — проникнуть в сознание этих людей, чтобы убедить их вернуться.

Создателем и сценаристом сериала выступил Микки Фишер («За пределами»). Производством занимались Universal Television и Amblin Television.