Мишель Йео в образе Филиппы Джорджиу может возглавить спин-офф «Звёздного пути: Дискавери»

Вселенная «Звёздного пути» продолжает расширяться. Поползли слухи, будто Мишель Йео включилась в переговоры с продюсерами об участии в спин-оффе «Звёздного пути: Дискавери», посвящённом её персонажу — Филиппе Джорджиу.

Официальных комментариев о новом проекте потокового сервиса CBS All Access в рамках культового франчайза пока нет. Однако если сериал в ближайшее время запустят в разработку, Йео будет совмещать съёмки в собственном сериале со съёмками во втором сезоне «Дискавери».

В спин-оффе актриса будет играть обитательницу зеркальной вселенной, жестокую владычицу Терранской империи, выдающую себя за капитана Филиппу Джорджиу. Возможно, сериал сосредоточится на деятельности Секции 31, к которой примкнула Джорджиу. Это секретное подразделение Федерации, фактически действующее вне закона. Более подробно о тайной организации расскажет второй сезон «Дискавери», стартующий 17 января.