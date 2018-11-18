Шоураннер «Сорвиголовы» Эрик Олесон успел пообщаться с Netflix о четвёртом сезоне

В свете громких закрытий «Железного кулака» и «Люка Кейджа» зрители принялись усиленно переживать о судьбе «Сорвиголовы». Сериал вернулся на экраны в октябре и удостоился заслуженных похвал от критиков и зрителей, но что ожидает проект в будущем, неизвестно. Netflix пока хранит молчание. Зато шоураннер третьего сезона Эрик Олесон готов поделиться с публикой кое-каким инсайдом.

Прошлым утром в своём твиттере сценарист-продюсер сообщил:

Только что питчил руководству Netflix четвёртый сезон «Сорвиголовы». Скрестил пальцы!

Олесон неоднократно упоминал, что работа над проектом подарила ему и всем вовлечённым массу удовольствия, поэтому он с огромной радостью взялся бы и за четвёртый сезон.

В криминальной драме о слепом супергерое-адвокате Мэтте Мёрдоке снимаются Чарли Кокс Дебора Энн Уолл, Элден Хенсон, Винсент Д’Онофрио, Уилсон Бетел, Джоанн Уолли и другие. В исполнительных продюсерах помимо Олесона значатся Дрю Годдард, Джеф Лоэб и Джим Чори. Производством занимаются Marvel TV и ABC Studios.