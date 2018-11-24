Телеовощи. Выпуск 259: Это вам не фэнтези

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:41 —
|Благодарим наших спонсоров
|01:07 —
|Новости
|33:40 —
|Отвечаем на вопросы
|44:13 —
|«Метод Комински» — 1х01–03 (премьера)
|53:10 —
|«Побег из Даннеморы» — 1х01 (премьера)
|59:31 —
|«Последнее королевство» — 3x01 (премьера сезона)
|01:08:28 —
|«Новобранец» — 1x05
|01:12:41 —
|«Стартап» — 3x02–05
|01:24:09 —
|«Сорвиголова» — 3x10–13 (финал сезона)
|01:41:51 —
|«Бригада» — 1x05
|01:57:20 —
|«Тюдоры» — 1x05 (впечатления Ларисы)
|02:04:30 —
|«Звёздный путь» — 2x20 (впечатления Юрия)
|02:16:39 —
|«Легенды завтрашнего дня» — 3x04 (впечатления Юрия и Льва)
|02:25:04 —
|Благодарим наших спонсоров
|Дополнительный контент для спонсоров на «Патреоне»
|00:15 —
|«Рэй Донован» — 6x04
|09:44 —
|«Утиные истории» — 2x05
|16:19 —
|«Хорошее место» — 3x09
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