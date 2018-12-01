Телеовощи. Выпуск 260: Дурь в чушку

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:27 —
|Благодарим наших спонсоров
|02:43 —
|Новости
|36:17 —
|Отвечаем на вопросы
|39:27 —
|«Грязный Джон» (Dirty John) — 1x01 (премьера)
|55:18 —
|«Лучше, чем люди» — 1x01 (премьера)
|01:15:39 —
|«Домашний арест» — 1x01—04
|01:34:43 —
|«Год культуры» — 1x01
|01:45:07 —
|«Последнее королевство» — 3x02—03
|02:00:35 —
|«Новобранец» — 1x06
|02:07:46 —
|«Стартап» — 3x06—08
|02:27:30 —
|«Метод Комински» — 1х02—03
|02:38:51 —
|«Леденящие душу приключения Сабрины» — 1x02—10 (финал сезона)
|02:55:06 —
|«Бригада» — 1x06
|03:28:06 —
|«Тюдоры» — 1x06 (впечатления Ларисы)
|03:32:56 —
|«Звёздный путь» — 2x21 (впечатления Юрия)
|03:44:10 —
|«Легенды завтрашнего дня» — 3x05 (впечатления Юры и Льва)
|03:52:37 —
|Зачитываем отзывы и благодарим наших спонсоров
|Дополнительный контент для спонсоров на «Патреоне»
|00:15 —
|«Рэй Донован» — 6x05
|13:44 —
|«Южный парк» — 22x08
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