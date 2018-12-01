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«Леденящие душу приключения Сабрины» — тизер второго сезона

Второй сезон «Леденящих душу приключений Сабрины» в самом разгаре и уже может поделиться со зрителями свежими кадрами из продолжения. Более того, известна и дата возвращения сериала на экраны — 5 апреля.

Экранизация одноимённого комикса Роберто Агирре-Сакасы повествует о приключениях юной Сабрины Спеллман в мире ужасов, оккультизма и колдовства. Наполовину ведьма, наполовину смертная, Сабрина пытается примириться со своей двойственной натурой, одновременно воюя с могущественными силами зла, населяющими её родной городок Гриндейл.

В сериале снимаются Кирнан Шипка, Джаз Синклер, Мишель Гомес, Чанс Пердомо, Люси Дэвис, Миранда Отто, Ричард Койл, Росс Линч, Тати Габриэль и другие.

Агирре-Сакаса сам пишет сценарий и выступает исполнительным продюсером наравне с режиссёром Ли Толандом Кригером («Ривердейл»), Грегом Берланти (вселенная «Стрелы») и Сарой Шехтер. Производством контролиурет Warner Bros. Television.

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