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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Руперт Гринт снимется в психологическом триллере М. Найта Шьямалана на Apple

Прошлой зимой Apple заказал съёмки 10-серийного проекта М. Найта Шьямалана («Неуязвимый», «Шестое чувство»). Сериал с тех пор так и не получил названия, зато понемногу обзаводится актёрским составом, куда на днях записался Руперт Гринт («Большой куш»).

Психологический триллер пока не имеет официального синопсиса, но кое-что о сюжете всё-таки известно. История начинается с того, что новоявленные родители Дороти (Лорен Эмброуз) и Шон Тёрнер нанимают для своего новорожденного малыша молодую няню Лианну (Нелл Тайгер Фри). Гринт сыграет Джулиана Пирса — младшего брата Дороти.

Сценарий пишет Тони Басгэллоп («24 часа: Проживи ещё день», «Берлинская резидентура»), а Шьямалан снимет первый эпизод. Оба выступают исполнительными продюсерами проекта наряду с Ашвином Раджаном («Сплит»), Джейсоном Блюменталем («Великий уравнитель»), Тоддом Блэком и Стивом Тишем. Производством занимается Blinding Edge Pictures.

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