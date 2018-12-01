Руперт Гринт снимется в психологическом триллере М. Найта Шьямалана на Apple

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Прошлой зимой Apple заказал съёмки 10-серийного проекта М. Найта Шьямалана («Неуязвимый», «Шестое чувство»). Сериал с тех пор так и не получил названия, зато понемногу обзаводится актёрским составом, куда на днях записался Руперт Гринт («Большой куш»).

Психологический триллер пока не имеет официального синопсиса, но кое-что о сюжете всё-таки известно. История начинается с того, что новоявленные родители Дороти (Лорен Эмброуз) и Шон Тёрнер нанимают для своего новорожденного малыша молодую няню Лианну (Нелл Тайгер Фри). Гринт сыграет Джулиана Пирса — младшего брата Дороти.

Сценарий пишет Тони Басгэллоп («24 часа: Проживи ещё день», «Берлинская резидентура»), а Шьямалан снимет первый эпизод. Оба выступают исполнительными продюсерами проекта наряду с Ашвином Раджаном («Сплит»), Джейсоном Блюменталем («Великий уравнитель»), Тоддом Блэком и Стивом Тишем. Производством занимается Blinding Edge Pictures.