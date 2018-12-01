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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Netflix заказал сериал «Молодой Валландер» о знаменитом шведском сыщике

Потоковый сервис Netflix не устаёт снимать новые сериалы всех мастей. На этот раз он заказал производство шестисерийного детектива «Молодой Валландер» по мотивам романов шведского писателя Хеннинга Манкеля.

Серию из двенадцати триллеров об инспекторе шведской полиции Курте Валландере экранизировали как на родине писателя, так и за рубежом. Наибольший успех получил британский сериал «Валландер», где роль детектива исполнил Кеннет Брана — известный любитель раскрывать экранные преступления.

Netflix же планирует снять своеобразную предысторию тех событий, показав самое начало карьеры Валландера — молодого выпускника полицейской академии. Острый ум, юношеский энтузиазм и человечность помогут инспектору раскрыть его первое дело, совершив первые шаги на профессиональном поприще и в личной жизни.

Смешанный британско-шведский актёрский состав пока не раскрывается.

Производством займётся компания Yellow Bird, специализирующаяся на экранизациях работ шведских писателей. На её счету все адаптации «Девушки с татуировкой дракона» Стига Ларссона, «Охотники за головами»по мотивам триллера Ю Несбё и уже упомянутый «Валландер» Хеннинга Манкеля. Съёмки стартуют в будущем году.

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Молодой Валландер
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