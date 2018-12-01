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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Ник Нолти получил роль в сериале «Мандалорец»

Многосерийный «Мандалорец» от Lucasfilm и Джона Фавро записал в свой актёрский состав Ника Нолти («Воин»), который составит компанию утверждённому на главную роль Педро Паскалю («Нарки») и записавшейся в сериал две недели назад Джине Карано («Дэдпул»).

События приключенческого боевика по вселенной «Звёздных войн» разворачиваются после падения Империи, до прихода к власти Первого Ордена. Это повесть о скитаниях одинокого стрелка-мандалорца на дальних рубежах галактики, неподвластных Новой Республике. Имя и описание персонажа Нолти, как и героини Карано, держатся в строгом секрете.

Среди режиссёров 10-серийного первого сезона значатся Дэйв Филони («Звёздные войны: Войны клонов», «Звёздные войны: Повстанцы»), Дебора Чоу («Джессика Джонс»), Рик Фамуйива, Брайс Даллас Ховард и Тайка Вайтити («Тор: Рагнарёк»). Фавро пишет сценарий и числится исполнительным продюсером проекта вместе с Филони, Кэтлин Кеннеди, Колином Уилсоном и Карен Гилкрист. Сериал будет выходить на потоковом сервисе Disney+.

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Мандалорец
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